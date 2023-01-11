Десятки волгоградцев остались без отопления в двадцатиградусный мороз

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Волгоградцы, проживающие в центре города, остались без отопления в 20-градусный мороз. Как сообщает региональная прокуратура, проверка по факту приостановления подачи тепла в ряде зданий уже началась. Утром 11 января без отопления оставались три многоквартирных дома по улице Рокоссовского. В остальных домах специалисты восстановили теплоснабжение.

Прекращение подачи тепла было обусловлено повреждением трубопровода. На поврежденных участках проводятся восстановительные работы. По предварительным данным, восстановление теплоснабжение планируется завершить до 14:00, — рассказали в прокуратуре.

Представители ведомства заверили, что продолжат держать ситуацию на контроле до устранения нарушений.

Ранее в подмосковных Химках в аномальные морозы в шести домах отключили отопление. Жители домов жалуются, что температура в квартирах опускалась ниже 20 градусов. Сообщения об этом публиковались в группах города.

Одна из местных жительниц говорила, что столкнулась с такой же проблемой в доме по улице 9 Мая, 12. По ее словам, дом без отопления и остывает — в квартире уже 16 градусов тепла. Девушка позвонила на прямую линию в администрацию, но там «даже не удивились и не объяснили причину и когда ждать тепла».