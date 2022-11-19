Волгоград переименовали в Сталинград

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Волгоград на одну день стал Сталинградом. Таким образом власти решили подготовить центр региона к годовщине контрнаступления под городом во время Великой отечественной войны. В ночь на 19 ноября дорожные знаки «Волгоград» был заменены на дорожные знаки «Сталинград».

Изменения произведены в соответствии с решением Волгоградской городской Думы, согласно которому 9 дней в году нашему городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как город, давший отпор фашистским захватчикам, — говорится в сообщении администрации региона.

В феврале в России отметили 79-ю годовщину окончания Сталинградской битвы. В 1942–1943 годах на этой территории решалась дальнейшая судьба нескольких стран мира. Победа Красной армии в Сталинградской битве способствовала перехвату советскими войсками стратегической инициативы.