Волгодонск затоплен канализационными стоками

https://static.news.ru/photo/1641ddd6-4463-11eb-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация города Волгодонска/vk.com

В Волгодонске Ростовской области несколько улиц затопило фекалиями из-за прорыва канализационных труб.

Как сообщается, всё началось ещё 5 декабря с прорыва труб на улице Энтузиастов, у местного рынка. Однако, городские службы начали устранять последствия аварии только через два дня, пишет DonDay.ru.

Более того, несколько дней спустя ситуация усугубилась — трубы прорвало на улице Черникова, а вскоре нечистоты появились и возле детского сада «Катюша», который на некоторое время закрыли. Поскольку коммунальщики не смогли вовремя взять под контроль последствия аварии, местные власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

По данным администрации, причиной аварий стал износ трубопровода, а срок эксплуатации коллектора превышен на девять лет. В ближайшее время власти пообещали продезинфицировать улицы.

Как писал NEWS.ru, две уроженки Курской области разругались со своими соседями из-за газовой трубы и залили их участок нечистотами.

По словам владелицы пострадавшего участка Татьяны Масаловой, конфликт возник после переезда в новый дом. Женщина спросила у проживающих по соседству матери и дочери разрешения подключиться к газовой трубе, которая находится на их участке. За такую возможность соседки потребовали 100 тысяч рублей.

Вскоре семейство Масаловых присоединилось к трубе других жителей. В качестве «ответных действий» соседки стали жечь под забором костры и выливать на «вражеский» участок фекалии.