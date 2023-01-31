Под контроль России перешел еще один населенный пункт в ДНР ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Войска России взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР в ходе успешного наступления на Донецком направлении, сообщает представитель Минобороны РA Игорь Конашенков. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военных, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, американская гаубица М-777, а также гаубица «Мста-Б».

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Ранее Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России смогли занять более выгодные позиции на Донецком направлении и нанесли огневое поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка ДНР.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 90 военнослужащих, указал Конашенков. Помимо этого, российские войска уничтожили БМП, две бронемашины, две самоходки «Акация», а также гаубицы Д-20, Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».