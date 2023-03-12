ВС России почти взяли под контроль город к северу от Авдеевки ТАСС: ВС России практически взяли Красногоровку к северу от Авдеевки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска практически взяли под контроль город Красногоровка к северу от Авдеевки, сообщил ТАСС полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин. Украинские подразделения регулярно бьют из Авдеевки по Донецку и Ясиноватой. По словам Басурина, взятие Красногоровки позволит еще сильнее «сжать в тесках» ВСУ.

Населенный пункт [Красногоровка] практически освобожден, на окраинах идут зачистки, — заявил Басурин.

9 марта о закреплении российских сил на окраине Красногоровки рассказал офицер с позывным Саймон. По его словам, путь наступающим подразделениям ВС РФ расчищали ударами из ТОС «Солнцепек» и РСЗО «Град».

Военный эксперт Виктор Баранец ранее выразил уверенность, что «генеральная битва» за Донбасс состоится в Славянске и Краматорске. По словам обозревателя, взятие этих городов будет означать, что ДНР и ЛНР очищены от противника. Баранец отметил, что о возможном продвижении в Славянск и Краматорск можно будет говорить, если российские бойцы проломят вторую линию обороны украинской армии в Артемовске.