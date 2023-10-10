Войска РФ отбили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова. Однако действия российской армии заставили их отступить.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты противника в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери, отступил. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ, — заявил Чехова.

Подразделения группировки войск «Восток» в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет противника севернее Никольского. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы и техники нескольких украинских бригад в различных районах, включая 79-ю десантно-штурмовую бригаду, 72-ю механизированную бригаду, 128-ю бригаду территориальной обороны и 58-ю мотопехотную бригаду.

Как сообщалось ранее, военнослужащие Южной группировки войск России сорвали контратаку украинской армии на Донецком направлении. По словам командира взвода операторов беспилотников, в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено здание, которое использовалось ВСУ в качестве пункта временной дислокации. В нем находилось командование подразделения ВСУ.