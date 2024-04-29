«Война идет»: Гладков резко отчитал чиновников Белгородской области Гладков отчитал чиновников Белгородской области за неухоженные памятники

Фото: kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на очередном оперативном заседании раскритиковал чиновников региона за неухоженные памятники. Он указал на недопустимость пренебрежительного отношения к памяти и напомнил, что сейчас идет «идеологическая война». Трансляция заседания опубликована на странице главы региона во «ВКонтакте».

В ходе заседания вице-губернатор Ольга Медведева сообщила, что проверка состояния мемориалов в честь погибших во Второй мировой войне выявила 37 памятников в ненадлежащем виде. На это Гладков заявил, что с таким отношением главы муниципалитетов не имеют права занимать свои должности.

Если вы не восстанавливаете, значит, у вас нет человеческого отношения к памяти, вы не понимаете, что такое 9 Мая, а я не понимаю, откуда вы родом. Инертность, незаинтересованность, антигосударственный подход говорит о невозможности занимать должность. Почему так резко? Потому что война идет. И не на фронте, а идеологическая. Ободранные памятники никто терпеть не будет. Берете краску и в выходные дни красите сами, — заявил Гладков.

Тем временем стало известно, что барельеф и фигуры советских солдат демонтировали с постамента на холме Славы в украинском городе Ровно. Предполагается, что на месте памятника местные власти хотят открыть музей. Как уточнили в СМИ, памятник советским солдатам утилизируют как металлолом. Вырученные средства планируется потратить на вооружение украинской армии.