«Воевать с мертвыми не в наших традициях»: Старовойт о сносе памятников Губернатор Курской области Старовойт заявил, что в регионе не планируют сносить памятников

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что в регионе не планируют демонтировать, сносить или переносить памятники и мемориалы, даже если они связаны с нацизмом. По его словам, русские, в отличие от европейцев не стирают память об истории.

Мы не планируем демонтировать, сносить или переносить памятники и мемориалы, даже если они связаны с нацизмом, как это мемориальное кладбище недалеко от Курска, где я сегодня нахожусь в канун празднования 79-й годовщины победы в Курской битве. Здесь захоронено 50 тысяч фашистов. Мы, русские, в отличие от европейцев, которые трусливо стирают память об истории, историю помним. Её уроки — самая лучшая наука, — написал он.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».

Ранее эстонские власти приняли решение демонтировать около 400 советских памятников. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, монументы уберут в ближайшее время. В Кремле отметили, что такие решения «не красят никакую нацию».