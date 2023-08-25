Военврач сообщил о применении Украиной фосфора на Запорожском направлении

Украинские военные применили фосфор на Запорожском направлении, рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости. По его словам, опасное для человека вещество применялось в районе сел Жеребянки и Пятихатки.

Было замечено применение фосфора в районе Жеребянки, Пятихаток. <...> Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры — эвакуация, санитарная обработка, — пояснил работающий в зоне СВО военврач.

Он указал на то, что когда в прессе появляются разговоры о намерении стран НАТО поставить Украине некое новое оружие, оно, как правило, сразу начинает применяться на передовой.

То есть оно уже здесь. Оно в этот день начинает применяться, — подчеркнул медик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль решительно осуждает использование украинскими военными запрещенных фосфорных бомб при обстреле российских территорий. Так он отреагировал на информацию об обстреле Белгородской области фосфорными снарядами. Представитель Кремля добавил, что военная операция на Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов территорий.