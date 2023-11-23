Военный забыл гранату в сумке и парализовал работу вокзала в Казани Mash: в Казани был эвакуирован вокзал из-за гранаты в багаже военного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РГД-5

Telegram-канал Mash сообщает, что в Казани была временно парализована работа вокзала из-за обнаружения боевой гранаты РГД-5 в багаже военнослужащего. Канал пишет, что пассажиры были экстренно эвакуированы, на место инцидента прибыли саперы. В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Канал уточняет, что граната была обнаружена в багаже 57-летнего военнослужащего, который направлялся в Адлер на отдых. По сведениям Mash, после отпуска он намеревался вернуться в зону проведения спецоперации.

По информации канала, военнослужащий сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что он забыл вынуть гранату из сумки после приезда из зоны СВО. По информации Mash, мужчина сообщил, что не планировал ничего противозаконного. По данным канала, у него изъяли гранату.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Перми эвакуируют из-за подозрительной посылки, в которой были обнаружены предметы, похожие на боевые гранаты. Их удалось выявить с помощью интроскопа. В аэропорт прибыли взрывотехники и кинологи.

В октябре была проведена эвакуация в аэропорту Оренбурга из-за подозрительного предмета, обнаруженного в багаже военнослужащего. При досмотре сотрудники авиагавани нашли у мужчины в сумке Ф-1. Взрывотехники впоследствии установили, что граната является муляжом. Военнослужащий купил сувенир в своей части и вез домой в качестве подарка.