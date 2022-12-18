Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении Боец ВС России рассказал об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Реактивная система залпового огня «Град» Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции на Запорожском направлении

Командир подразделения Вооруженных сил России с позывным Кайтак рассказал об успехах ВС РФ на Запорожском направлении, передает РИА Новости. По его словам, бойцы успешно отражают атаки украинской армии и подавляют попытки диверсий.

Личный состав полка постоянно ведет активную оборону. <...> На каждый обстрел со стороны противника мы отвечаем огнем в два раза сильнее. Диверсионно-разведывательные группы противника подавляются нашими контратаками... Ни один метр земли, который нами освобожден, противнику отбить пока не удалось, — сказал Кайтак.

Ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что российские военные отбили атаку украинской мотопехоты на северо-восточном участке боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что ВС РФ и союзные войска уничтожили до 50 бойцов ВСУ, три бронемашины и столько же внедорожников.

Перед этим Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают реактивные системы залпового огня ВСУ в Запорожской области. Он уточнил, что за последнее время ВС РФ вывели из строя порядка 15 вражеских РСЗО, включая HIMARS, MLRS, MARS-II. Помимо этого, российская армия нанесла удары по украинским складам с боеприпасами.