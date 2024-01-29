Военный врач спас пассажира самолета, летевшего в Читу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный врач с позывным «Доктор», летевший в Читу на время отпуска из зоны проведения СВО, спас пассажира самолета, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Общественную палату Забайкальского края. Пассажиру стало плохо после вылета из московского аэропорта. На протяжении всего полета военный врач и стюардесса следили за его состоянием и два раза реанимировали 63-летнего мужчину.

Как рассказал сам военнослужащий, пассажир потерял сознание, у него упало давление. Спутница больного сообщила, что мужчина проходил лечение в Москве. При этом при них не было документов, по которым можно было бы определить, из-за чего больному стало плохо. Военный отметил, что другие пассажиры отнеслись к произошедшему с пониманием.

Когда в самолете сказали, что человеку стало плохо, я, конечно, не мог остаться в стороне. Я — врач и это мой долг. Мужчина потерял сознание, у него упало давление. При себе никаких документов, по которым можно было бы определить его диагноз или причины такого состояния, — пояснил военнослужащий.

Врачи из Тюмени ранее спасли пассажира, которому стало плохо на борту самолета. Медики оказали помощь человеку, который начал задыхаться. Врачи начали реанимировать пассажира, благодаря чему удалось его спасти.