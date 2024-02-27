Военный в зоне СВО потерял брата-близнеца «КП»: военный из Новошахтинска потерял брата-близнеца в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Призванный на специальную военную операцию (СВО) житель Ростовской области потерял в бою брата-близнеца, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». После трагедии бойцу предоставили отпуск. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Оба мужчины были мобилизованы в ряды Вооруженных сил России из Новошахтинска. 2 февраля одного из братьев не стало, он не вернулся с боевого задания. Узнав о случившемся, мэр Новошахтинска Сергей Бондаренко попросил демобилизовать бойца, с этой просьбой он обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Местная призывная комиссия согласилась вернуть военнослужащего домой, теперь осталось согласовать увольнение в областной комиссии. Уточняется, что принять решение нужно до 4 марта, иначе мужчина вернется в зону СВО.

Ранее командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, когда все они находились в лесополосе. При этом он сам вызвал огонь «Града» на себя. По словам капитана, сначала «Грады» наносили удары по деревьям. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил, а ВСУ были в шоке оттого, что российская артиллерия бьет по своим, признал Пивоваров.

18 февраля Общественная палата (ОП) Дагестана известила о смерти заместителя командующего 18-й армии России полковника Магомедали Магомеджанова. Военный скончался в госпитале Севастополя от полученных в зоне СВО ранений.