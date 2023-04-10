Военный ушел в самоволку ради вечеринки и поджег дом Baza: военнослужащий из Архангельской области самовольно покинул часть и поджег дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий из Архангельской области самовольно ушел из части ради вечеринки у жены сослуживца и сжег дом, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, причиной поджога стал конфликт— гостя выгнали с праздника и он решил отомстить, подпалив коляску на первом этаже. Из горящего здания эвакуировали семь человек, пострадал ребенок, а женщина-инвалид погибла, отравившись угарным газом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Против 35-летнего военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области военнослужащие потеряли целый ящик гранат, а также запалов к ним. По данным канала, тара с 20 гранатами и средствами для воспламенения выпала на одной из дорог при перевозке. Минобороны эти сообщения не комментировало.

28 марта стало известно, что полиция задержала 36-летнюю жену мобилизованного, которая отвозила боевую гранату Ф-1 и около 60 патронов в Москву из Белгородской области по просьбе мужа. Снаряды лежали в прочно замотанной скотчем сумке, из-за чего россиянка могла не знать, что лежит в ней на самом деле.