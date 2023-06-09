Военный сбежал с автоматом из воинской части в Брянской области «112»: военный сбежал с автоматом Калашникова из воинской части в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канала «112» сообщил, что из военной части в Брянской области сбежал военнослужащий, при себе у срочника имеется автомат Калашникова и 120 патронов к нему. По данным канала, по всему региону введен план «Сирена». В Минобороны России не комментировали информацию.

«112» сообщает, что проводятся розыскные мероприятия, известно, что сбежавшему из части военнослужащему 20 лет.

По информации Telegram-канала Mash, срочника зовут Вячеслав, он был призван из села Леньки Алтайского края.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Владимира Константинова, который был мобилизован на фронт, но сбежал из тренировочного лагеря части. Следствие доказало, что 29 декабря мужчина самовольно покинул часть и отправился домой, не желая возвращаться обратно. Он получил минимальный срок за дезертирство. Максимальный срок по этой статье — 15 лет колонии.

В апреле Иркутский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии рядового Дениса Куренкова за уклонение от воинской службы. Куренков 24 сентября 2022 года, желая отдохнуть о несения службы, без уважительных причин не явился в установленный срок для несения воинских обязанностей. Он отсутствовал на протяжении 3,5 месяцев и лишь 11 января 2023 года добровольно прибыл в военный следственный отдел.