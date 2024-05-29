Военный сбежал из воинской части и попался на покупке наркотиков Военный из Алтайского края получил 7,5 года за бегство из армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский военнослужащий Эдуард Барковский сбежал с места службы летом 2022 года и спустя полтора года сам явился в военный следственный отдел, его признали виновным по делу о дезертирстве, сообщается на сайте Барнаульского гарнизонного суда. Мужчину приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 22 июля 2022 года самовольно оставил место службы и убыл по месту жительства в Алтайский край. 12 января 2024 года Барковский явился в военный следственный отдел, — указано в карточке дела.

Неизвестно, почему Барковский спустя полтора года сдался военной полиции, однако, согласно данным суда, мужчина в марте 2024 года был осужден по статье о незаконном приобретении запрещенных веществ. Вероятно, после этого и началось разбирательство по факту бегства с места несения воинской службы. При этом срок по делу о наркотиках не уточняется.

Ранее в Калининграде оставили в силе приговор восьми мобилизованным, которые сбежали из воинской части в ЛНР в декабре 2022 года, после чего сдались полиции в Подмосковье. Фигурантов дела приговорили к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима. Сторона защиты настаивала на смягчении приговора в связи с тем, что мужчины явились с повинной.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.