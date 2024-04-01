Военный сбежал из части и получил за это срок в колонии В Омске военный получил 5,5 года колонии за бегство из части

Второй Восточный гарнизонный военный суд признал виновным Никиту С. В самовольном оставлении воинской части, его приговорили к 5,5 года лишения свободы, передает «СуперОмск». Уточнятся, что мужчина был в бегах почти три месяца.

Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, с целью вовсе уклониться от прохождения военной службы, 9 декабря 2023 года самовольно оставил воинскую часть, — говорится в сообщении.

Задержали военнослужащего в Омске 6 февраля 2024 года, он стал фигурантом дела по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК России. Осужденный может оспорить приговор суда, так как он еще не вступил в законную силу.

Ранее житель Сахалина сбежал с места службы в российской армии и получил за это семь лет колонии. В августе минувшего года мужчина не явился на воинскую службу, он скрывался от военной полиции до 29 декабря. Также сообщается, что мужчина получил условный срок за военное преступление в мае 2023 года, характер преступления и полное имя военнослужащего не уточняются.

До этого еще один житель Сахалина получил 2,5 года колонии за уклонение от участия в боевых действиях. Военный отказался выполнять приказ командира в зоне СВО в присутствии сослуживцев.