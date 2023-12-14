Военный с Сахалина сбежал из части и попался на замене паспорта Суд в Сахалинской области приговорил военного к 13 годам за дезертирство и кражу

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Военный суд вынес приговор по делу о дезертирстве и краже, возбужденному против военнослужащего из Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе суда. По ее данным, мужчину признали виновным по двум пунктам обвинения и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что мужчину задержали при попытке заменить паспорт.

Вердикт был вынесен Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом. По информации следствия, военнослужащий самостоятельно покинул воинскую часть в октябре 2022 года, чтобы уклониться от прохождения службы. После этого он нашел работу в Ногликском районе Сахалинской области, скрыв свою принадлежность к Вооруженным силам России. Сотрудники полиции задержали дезертировавшего мужчину, когда он пытался заменить паспорт. В сентябре 2023 года военного также осудили за кражу, однако подробности данного инцидента не раскрываются.

Окончательное наказание военнослужащему назначено путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда от 21 сентября 2023 года к назначенному наказанию в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор подполковнику Анатолию Бондареву и майору Дмитрию Дмитракову. Их признали виновными по части 2 статьи 340 УК РФ «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» и приговорили к четырем годам тюрьмы каждого.