Военный РФ назвал средства для уничтожения десанта со стороны Днепра РИА Новости: у ВС РФ есть мобильные средства для уничтожения десанта ВСУ со стороны Днепра

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Командир подразделения ВС РФ сообщил, что российские военные располагают мобильными средствами, которые позволяют уничтожить возможный десант Вооруженных сил Украины со стороны Днепра, сообщает РИА Новости. По словам военного, чье подразделение отвечает за прикрытие нескольких стратегически важных объектов, речь в том числе идет об оснащенных оружием автомобилях повышенной проходимости.

Для быстрого реагирования и оперативного уничтожения групп десанта у нас имеется много средств и способов. Одним из таких является группа автомобилей повышенной проходимости с установленными пулеметами ДШК, — пояснил офицер.

Он уточнил, что к способностям автомобильной группы относится ее возможность «сковать и сорвать планы десанта». Также высокая маневренность позволяет ей уничтожать противника «на достаточно большом расстоянии».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ готовит несколько сценариев контрнаступления в области, включающих в себя сухопутную операцию и форсирование Днепра. Он предположил, что именно с этими планами ВСУ связан недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона и Днепропетровскую область.

