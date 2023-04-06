Военный рассказал о дуэлях артиллерии на берегу Каховского водохранилища РИА Новости: артиллерия ВС РФ ведет дуэли с ВСУ на берегу Каховского водохранилища

Фото: МО РФ

Командир подразделения ВС РФ сообщил, что российская артиллерия ведет постоянные дуэли с бойцами ВСУ на берегу Каховского водохранилища. При взаимных обстрелах чаще всего используются «Грады» и минометы, отметил он в беседе с РИА Новости.

Обстановка — стабильная, ведутся артиллерийские обстрелы с противоположного берега [Днепра]. Также, соответственно, с этого берега ведутся обстрелы туда. В основном минометы, «Грады», — пояснил военный.

Он добавил, что в ясную погоду стороны также применяют беспилотники. Российские подразделения в неделю уничтожают примерно по два дрона, уточнил командир.

О непрекращающихся артиллерийских дуэлях под Угледаром и Павловкой прежде говорил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ скопили 20-тысячную группировку на подконтрольной им части региона. Он добавил, что украинская армия также увеличивает число военной техники и боеприпасов. Рогов подчеркнул, что планы противника известны.