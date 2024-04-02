Военный раскрыл, почему польские наемники в ВСУ воюют «хорошо, но недолго» Российский военный: у польских наемников в ВСУ мотивация строится на деньгах

Фото: NATO

На Донецком направлении часто встречаются польские наемники, заявил РИА Новости российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка». По его словам, они приезжают за деньгами, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации — воюют «хорошо, но недолго».

Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали <...> Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что встреченные им поляки были штурмовиками. Их национальность он определил, так как они говорили между собой на польском языке.

Ранее Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве добавили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.