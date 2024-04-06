Военный попал в больницу и обвинил петербургских полицейских в избиении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служащий в армии петербуржец попал в больницу с разбитым лицом и сказал врачам, что его побили двое знакомых из военной полиции, сообщает «Фонтанка». 39-летний мужчина, вернувшийся из зоны СВО, пришел в травмпункт. Оттуда его направили в Александровскую больницу, пострадавшему диагностировали перелом скуловой кости.

В воинской части района Каменка говорят, что он получил травму пьяным, когда убегал от наряда по территории КПП. Упал или получил травму как-то иначе — в разговоре с журналистами не уточнили.

Ранее в Москве три молодых человека избили командира 25-й отдельной мотострелковой бригады, который заступился за девушку в одном из баров. У пострадавшего перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. По данным СМИ, военнослужащий оказался в реанимации.

С начала специальной военной операции на Украине (СВО) десятки тысяч участников боевых действий вернулись домой. Государственные ведомства разрабатывают программы социализации таких людей, чтобы интегрировать их в мирную жизнь. О том, как сегодня происходит возвращение на «гражданку» бывших бойцов и с какими проблемами они сталкиваются, — в материале NEWS.ru.