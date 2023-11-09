Военный отправится в тюрьму вместо СВО за отказ выполнить приказ Военного на Сахалине осудили на три года тюрьмы за отказ ехать в зону СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего, отказавшегося ехать в зону СВО, сообщила пресс-служба суда. По версии следствия, мужчина сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства, однако они были расценены как причина, придуманная с целью избежать командировки.

В судебном заседании установлено, что <...> О., умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить отданный в установленном порядке приказ командира воинской части <...> об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях. Как объяснил в судебном заседании О., он отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, — говорится в сообщении.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении. Уточняется, что нежелание исполнять приказ в период мобилизации признано отягощающим обстоятельством.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. По информации издания, его будут судить за закупку дронов, которые не подходили для защиты Крымского моста.