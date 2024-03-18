Военный не захотел ехать на СВО и получил семь лет колонии На Сахалине военный получил семь лет колонии за уклонение от службы в зоне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Сахалине военнослужащего признали виновным в самовольном оставлении места службы в ВС России и приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского военного гарнизонного суда. Подчеркивается, что у обвиняемого к моменту судебного заседания уже был испытательный срок.

Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в заявлении.

Согласно материалам дела, 24 августа 2023 года военнослужащий не явился к месту прохождения службы, вместо этого он проводил время в Южно-Сахалинске. Его задержали 29 декабря во время рейдов военной полиции. Также сообщается, что мужчина получил условный срок за военное преступление в мае 2023 года, характер преступления и полное имя военнослужащего не уточняются.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК России «Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее на Сахалине мужчину признали виновным в уклонении от участия в боевых действиях в рамках СВО и приговорили к 2,5 года колонии. Согласно материалам дела, военнослужащий отказался выполнять приказ в присутствии сослуживцев в связи с опасениями за свою жизнь. Также подчеркивается, что действия мужчины негативно сказались на дисциплине и порядке в воинском коллективе.