Военный эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Корнев рассказал об отсутствии изменений на линиях соприкосновения в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На линиях боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине в последнее время отсутствуют серьезные изменения, рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев. Комментируя ситуацию «Радио 1», он отметил, что все перемещения на данный момент носят исключительно тактический характер.

На линии боевого соприкосновения серьезных изменений нет уже несколько месяцев. Те перемещения, оборонительные бои, которые сейчас происходят — носят исключительно тактический характер. «100 метров туда — 100 метров сюда», — подчеркнул Корнев.

По его словам, активные действия не предпринимают ни ВСУ, ни ВС России. На данный момент линия фронта находится в зоне равновесия. Он подчеркнул, что в Артемовске сейчас происходит перегруппировка сил: позиции ЧВК «Вагнер» занимают военные подразделения.

Эксперт уточнил, что погодные условия для контрнаступления, которое обещала начать Украина, стали подходящими еще в конце апреля. Такая ситуация сохранится как минимум до начала осени. Корнев отметил, что ВСУ могут начать операцию в любой момент, но есть две причины, которые останавливают от этого шага. Киев медлит из-за недостатка военной техники, боеприпасов и подготовленных бойцов. Кроме того, для ВСУ нет удобной стратегической ситуации: они пытаются наладить ее при помощи заходов на российскую территорию.

Вполне возможно, что это такая тактическая позиция — выжидание подходящего момента и места. Есть вероятность, что сперва таких мест будет несколько, а затем они выберут направление основного удара, — заключил Корнев.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ попытались атаковать Артемовск на флангах. По его словам, российские подразделения успешно отбили атаки украинской армии.