Военный эксперт рассказал, кто мог нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе Военный эксперт Леонков: атаковавший штаб ЧФ дрон могли запустить диверсанты в Крыму

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Беспилотник, атаковавший штаб Черноморского флота России в Севастополе, мог быть запущен не украинскими военными, заявил в интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он предположил, что это могли сделать находящиеся на территории Крыма диверсанты.

Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку, — сказал эксперт.

Он обратил внимание на малые размеры беспилотника, что позволило ему остаться незаметным для систем ПВО.

По мнению Леонкова, дрон могли запустить диверсанты, которые действуют в Крыму. Таковыми могут быть как украинские военные, так и люди, сочувствующие Украине. Он напомнил, что сотрудники ФСБ неоднократно выявляли ячейки, участники которых готовили теракты. Эксперт добавил, что произошедшее следует квалифицировать как теракт, подготовленный группой лиц.

Ранее похожую мысль высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что Севастополь защищен надежнее, чем Вашингтион, поэтому удар по штабу ЧФ является внутренней диверсией. Ее цель — сорвать праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России и дестабилизировать психологическое состояние граждан.

Удар по штабу ЧФ был нанесен утром 31 июля. Пострадали шесть человек. В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности. Губернатор Михаил Развожаев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он заверил, что данная мера является профилактической, обстановка в городе контролируется властями и правоохранительными органами.