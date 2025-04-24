Военный эксперт раскрыл реальную обстановку в Курской области Военэксперт Кнутов: под контролем ВСУ в Курской области остается одно село

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне боевых действий

Под контролем Вооруженных сил Украины в Курской области остается одно село, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь идет о Горнале, где продолжаются бои. Военный эксперт отметил, что российские войска смогли зайти в тыл ВСУ.

Если оценивать ситуацию в Курской области, то она для киевского режима сложилась катастрофически. Практически один населенный пункт, и то не полностью, находится под их контролем, то есть село Горналь. В нем идут бои. Несколько лодок со штурмовиками проплыли по реке всего пять километров, вышли в тыл и зашли в село Горналь. Это сейчас последний населенный пункт, в котором находятся украинские боевики, идут достаточно тяжелые бои, — сказал Кнутов.

Он отметил, что Украина делает все, чтобы сохранить хотя бы маленький кусочек Курской области для территориального торга. По словам военного эксперта, именно с этой целью туда было направлено 300 операторов дронов, включая элитное подразделение «Птицы Мадьяра».

Все эти усилия не помогли режиму [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) удержать ту территорию, на которую он рассчитывал. Только при освобождении монастыря, расположенного недалеко от села Горналь, было уничтожено порядка 200 украинских солдат, и на сегодняшний день Зеленский понимает, что Курская область будет в ближайшие дни полностью освобождена, — добавил Кнутов.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что с момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области погиб 191 мирный житель. По его данным, ранения разной степени тяжести получили 372 человека. Всего сотрудники правоохранительных органов возбудили 175 уголовных дел. Они рассматриваются против 290 военнослужащих ВСУ. Потерпевшими считаются 49 тысяч мирных жителей региона.