Военный эксперт прокомментировал введение военного положения в регионах РФ Военный эксперт Шурыгин объяснил значение введения военного положения в регионах РФ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал введение военного положения в новых регионах России. По его словам, это юридическое утверждение происходящего на территориях, где уже восемь лет и так идут боевые действия. Свое мнение эксперт высказал в беседе с «Известиями».

Шурыгин отметил, что введение военного положения означает управление в регионе военной администрации. То есть в данной ситуации всем будут командовать военные — Генштаб и командование действующей в районе группировки. Подчиняться военным будут все административные службы и правоохранительные структуры.

Однако, добавил Шурыгин, он слабо представляет, как введение военного положения отразится на быте местных жителей. Изменения может принести только военная обстановка. С реальными изменениями пока столкнулись только жители Херсона, которых сейчас перемещают на левый берег Днепра. Но это не связано с названием положения в регионе.

Эксперт напомнил, что реальные меры в связи с угрозами уже принимались в последние месяцы, но делалось это негласно.

Губернаторы во все эти проблемы уже погружались. И глава Белгородской области, где обстреливают границу каждый день, как на фронте, уже давно во всем этом почти военном положении живет, ему ничего дополнительного вводить не надо, — пояснил Шурыгин.

Некоторые нововведения все же могут появиться в регионах, где объявлено военное положение. Например, это будет создание отрядов теробороны, считает эксперт.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что введение военного положения в четырех регионах страны стало необходимой мерой. По ее словам, теракт на Крымском мосту, совершенный Киевом с помощью иностранных пособников, свидетельствует о том, что противники России не остановятся, пока не будут полностью разбиты.