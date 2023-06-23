Военный эксперт предупредил о возможном направлении контрнаступления ВСУ Военный эксперт Суконкин: ВСУ могут предпринять попытку форсировать Днепр

Фото: МО Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ в рамках контрнаступления могут предпринять попытку форсировать Днепр. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он отметил, что такая ситуация стала возможна после схода воды с Каховского водохранилища и из-за сноса линии фронта, шедшей вдоль реки.

Здесь обмеление произошло, даже говорят, что местами можно пешком перейти теперь. Это направление открывает новые перспективы перед ВСУ. Скорее всего, они будут качать этот вопрос. Возможно, оттуда что-то двинется в нашу сторону, — подчеркнул эксперт.

По его словам, линия обороны в этом районе не была столь же мощной, как на Запорожском направлении по сухопутной линии. Это было связано с наличием естественного препятствия в виде Днепра. Он подчеркнул, что форсирование реки сложное мероприятие из-за отсутствия возможности высадить десант. Но теперь российским войскам следует ожидать такого маневра от ВСУ, считает эксперт.

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Обозреватель подчеркнул, что не стоит рассчитывать на прекращение поставок оружия Западом киевской армии. По его мнению, Европа продолжит поддерживать ВСУ вооружением, в связи с чем ВС РФ расслабляться не следует. Суконкин отметил, что бои в зоне контрнаступления тяжелые, в первой линии обороны наблюдается определенное продвижение украинской армии. Он подчеркнул, что российская сторона при этом активно возобновляет минные поля, ведется интенсивная работа артиллерии. Кроме того, ВС РФ и беспилотная разведывательная авиация прекрасно взаимодействуют, уточняет эксперт.

В итоге получается, что до линии боевого соприкосновения доходят далеко не все. А кто доходит, получает от пехоты, которая вооружена противотанковыми комплексами. Но продвижение у ВСУ есть, они берут таким огромным числом, что люди диву даются, — отметил Суконкин.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru ранее заявил, что форсировать Днепр в районе Херсона для ВСУ сейчас нереально, хотя высадка мелких групп диверсантов возможна. По его словам, для полномасштабной операции украинской армии придется сначала создать большой запас плавсредств.