Военный эксперт предложил ВСУ сдаться после взятия под контроль Артемовска Военный эксперт Матвийчук предложил ВСУ сдаться после взятия под контроль Артемовска

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что после взятия под контроль Артемовска группировке ВСУ останется выбор — сдаться в плен или погибнуть. В беседе с «360» эксперт объяснил, что, в случае взятия российскими войсками Артемовска, украинская группировка на Донбассе попадет в окружение.

Сдача или захват этой группировки — вопрос времени. Они будут должны либо сдаться, либо погибнуть, — заявил Матвийчук.

По словам эксперта, Артемовск на данный момент один из немногих населенных пунктов, который позволяет ВСУ удерживать под контролем направление на Краматорск. Матвийчук отметил, что в случае взятия под контроль Артемовска удастся нарушить устойчивость оборонительных сил ВСУ. Хорошие перспективы откроются для российских войск и в случае взятия Клещеевки, уточнил эксперт.

Клещеевка, если не ошибаюсь, находится с правой стороны от Артемовска. Эта ситуация грозит ВСУ разрезанием всех дорог и троп, которые снабжают эту группировку, — пояснил Матвийчук.

Ранее Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Клещеевки, населенного пункта вблизи Артемовска. Он уточнил, что вокруг села продолжаются ожесточенные бои. В Минобороны РФ информацию о взятии населенного пункта на данный момент не подтвердили.