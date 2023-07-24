Военный эксперт оценил возможное влияние истребителей F-16 на ход СВО Военный эксперт Дандыкин: поставки истребителей F-16 ВСУ осложнят ситуацию в зоне СВО

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Поставки Западом истребителей F-16 ВСУ осложнят ситуацию в зоне специальной военной операции, считает ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт уточнил, что в России есть военные самолеты, которые можно противопоставить американским истребителям.

Нашим самолетам, особенно если брать тяжелый истребитель Су-35, достоинство которого признают даже враги в Киеве, вполне по зубам американский истребитель. Так что здесь надежда на очередное вундерваффе, которую Киев опять продвигает так же, как раньше говорил о HIMARS, не оправдается, — пояснил Дандыкин.

Он предположил, что репутация F-16 пострадает при использовании на Украине. Эксперт подчеркнул, что военные самолеты смогут поступить на вооружение украинской армии только в начале следующего года. Это связано с тем, что их обслуживание значительно отличается от того, которое требуется для советских самолетов, оставшихся у Украины. Кроме того, для их применения необходимо обучить пилотов и обеспечить наземную инфраструктуру.

Дандыкин добавил, что F-16 представляют собой истребители американского производства четвертого поколения с одним двигателем. Они находятся на вооружение у стран НАТО. По словам эксперта, истребители способны нести ракетное оружие большой дальности и считаются «хорошими машинами».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Украина получит истребители F-16, однако даже если это случится завтра, применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев. По его словам, украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку.