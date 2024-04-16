Военный аэропорт ВСУ в Полтавской области подвергся серии обстрелов Подполье: ВС РФ нанесли два удара по военному аэропорту ВСУ в Миргороде

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ нанесли два удара по украинскому военному аэропорту в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Атаки были произведены 15 марта в 22:50 и в 23:02 мск, уточнил он.

В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22:50 и в 23:02, — отметил собеседник издания.

Украинские ВВС использовали этот объект как плацдарм для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению, добавил Лебедев. Аэродром в большинстве случаев принимал самолеты Су-27. Представители подполья также наблюдали в аэропорту большие борта.

Рядом с объектом располагаются склады и автотранспортное предприятие, обратил внимание координатор. На аэродроме есть тренажерный центр для украинских пилотов, констатировал он.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику». Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом, добавил представитель подполья. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город.