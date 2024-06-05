Военные ВС РФ круглосуточно следят за ВСУ у Часова Яра с помощью FPV-дронов Минобороны: бойцы ВС России успешно применяют FPV-дроны у Часова Яра

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск активно применяют FPV-дроны у Часового Яра в Донбассе, сообщила пресс-служба министерства обороны России. Там отметили, что с помощью аппаратов удается круглосуточно осуществлять разведку позиций ВСУ, передает РИА Новости.

Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии, — уточнили в МО.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, разработал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Также специалисты создали роботизированный комплекс «Багги», управляемый через джойстик и планшет. Известно, что оба устройства могут поражать живую силу и технику противника, фортификационные сооружения, укрепрайоны и опорные пункты. В сферу их применения входят преодоление и разминирование оборонительных заграждений, в том числе «зубов дракона», а также минирование местности.

До этого генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов информировал, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» была принята на вооружении ВС России. Соответствующий указ подписан еще 7 мая.