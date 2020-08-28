Военные самолёты сбросили на горящее Оренбуржье больше 80 тонн воды

https://static.news.ru/photo/0ff25630-e9e2-11ea-a947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёты военно-транспортной авиации сбросили более 80 тонн воды для предотвращения природного пожара в Оренбургской области. Так называемая проливка осуществлялась воздушными судами Ил-76, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Авиация была привлечена для оказания помощи в тушении пожара по решению начальника генштаба Вооружённых сил России, первого замминистра обороны Валерия Герасимова.

29 августа два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации осуществили проливку территории Илекского района Оренбургской области для предотвращения возможной угрозы повторного возгорания сухой травы, — сказано в сообщении ЦВО.

Там уточнили, что самолёты специально адаптированы для тушения пожаров и оборудованы выливными авиационными приборами. При этом пилоты прошли необходимую подготовку для выполнения подобных задач.

Днём ранее пожар, возникший возле села Советское в Оренбургской области, за сутки прошёл площадь в 10 тысяч гектаров, уничтожив всю растительность на пути. Изначально площадь огня не превышала 70 гектаров, но за сутки выросла из-за сухой и ветреной погоды.

Кроме этого, пожары произошли в районе ещё двух сёл — Колтубановского и Илек. В первом случае огонь распространился по площади около 1,5 тысячи квадратных метров, повредив более 10 домов и 12 надворных построек. Во втором — огонь прошёл 100 гектаров, уничтожив растительность и 18 нежилых надворных построек. В обоих случаях с пожарами удалось справиться, писал NEWS.ru.