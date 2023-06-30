Военные с антидроновыми ружьями помешали беспилотнику ВСУ попасть в Россию Baza: военные в Курской области посадили беспилотник ВСУ с помощью антидроновых ружей

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался атаковать Курскую область. Канал утверждает, что дрон был нейтрализован российскими военными с помощью антидронового ружья. Никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации канала, беспилотник самолетного типа был запущен со стороны Украины утром 30 июня. БПЛА был обнаружен курскими пограничниками на подлете к российской границе и был посажен в районе села Горналь с помощью антидронового ружья, утверждает канал.

25 июня Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили БПЛА в Курской области около деревни Гирьи. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 26 июня беспилотник пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений не было. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.