Военные РФ заняли опорный пункт противника под Марьинкой РИА Новости: подразделения ВС России продвинулись на один километр под Марьинкой

Фото: Министерство обороны РФ

Удачные наступательные действия позволили подразделениям ВС РФ продвинуться на Марьинском направлении в ДНР. Продвижение составило примерно один километр, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео штурма одного из украинских опорных пунктов под Марьинкой. Российские разведчики там столкнулись с сопротивлением. Из четырех защитников опорного пункта отбиваться пытался только один. Как выяснилось позже, он был наемником из Грузии. Когда наемник получил смертельное ранение, трое украинских военных сдались в плен.

По данным агентства, продвижение российских сил на данном направлении является крайне важным для взятия под контроль города Марьинка, вплотную прилегающего к западной окраине Донецка, и населенного пункта Новомихайловка, открывающего дорогу к северным окраинам Угледара.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Запад своими поставками тяжелой техники и дальнобойного вооружения превратил Украину в полигон НАТО. По его словам, Запад поставил перед Киевом задачу стереть города ДНР с лица земли.