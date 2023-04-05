ТАСС: сигнал «Режим» из-за неизвестного объекта под Петербургом не вводился

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Пока нет оснований для введения сигнала «Режим» из-за неопознанного летающего объекта, замеченного в небе над Ленинградской областью в районе Соснового Бора, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. НЛО находится под наблюдением военных, подчеркнул источник.

Неизвестный объект движется со скоростью ветра — это означает, что он не имеет двигателей, то есть это не дрон, не самолет. Поэтому не было оснований для сигнала «Режим». Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в регионе объявили сигнал «Режим». По предварительным данным, объект является малоразмерным шаром, который летел на высоте примерно десять тысяч метров.

В пресс-службе Ленинградской АЭС, которая находится под Сосновым Бором, заявили, что энергоблоки работают в штатном режиме.

28 февраля сообщалось, что неопознанный летающий объект стал причиной отмены рейсов аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Был введен план «Ковер» — требования немедленной посадки или вывода из определенного района всех воздушных судов, находящихся в полете, кроме военных и спасательных.