https://static.news.ru/photo/22191794-b99c-11e9-bddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) продезинфицировали порядка 150 тысяч квадратных метров территории и помещений в зоне ликвидации последствий паводка в городе Тулун Иркутской области.

По словам заместителя полка РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) подполковника Сергея Петрушина, выполнение задач в зоне чрезвычайной ситуации завершили.

С 1 июля военные химики провели дезинфекцию более 40 социально значимых объектов, среди которых централизованная система питьевого водоснабжения, котельные, 15 школ и детских садов, а также частные дома, земельные участки и подвалы многоквартирных домов. Кроме того, специалисты проверили воду и почву в зоне паводка на наличие возбудителей опасных заболеваний.

Сотрудники Минобороны в Тулунском районе очищают воду, раздают хлеб местному населению, проводят оказание необходимой медицинской помощи. Также идёт массовая вакцинация жителей.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.

Ранее News.ru писал о том, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что достроено будет всё, что запланировано.