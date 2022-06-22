Военные химики Бурятии отработали масштабную маскировку дымовой завесой

Фото: мо рф

Войска радиохимбиозащиты Бурятии отработали масштабную маскировку дымовой завесой, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Они закрыли дымом пять квадратных километров полигона «Онохой» и спрятали от вероятного противника пункт управления и район дислокации войск.

Благодаря работе термодымовых машин, от наблюдения защитили личный состав, вооружение, военную технику и объекты военной инфраструктуры. Также военные отработали локализацию последствий техногенной катастрофы, методы дегазации и дезинфекции техники в зоне условного заражения.

Учения проводились вместе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой. В них участвовали около 200 военнослужащих и около 30 единиц вооружения и спецтехники.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет ранее сообщил, что в ходе недавних учений российские военные имитировали ракетные удары по странам Балтии. Глава ведомства заявил, что об этом свидетельствуют данные эстонской разведки. Министр добавил, что в маневрах не было ничего принципиально нового для прибалтийских стран. При этом он отметил, что чем более открыто говорится о таких действиях РФ, тем выше шансы укрепить восточное крыло НАТО.