Военные группировки «Юг» завершили подготовку к работе в зоне СВО МО: военнослужащие группировки «Юг» готовятся к новым боевым задачам

Фото: МО РФ

Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» после проведения ротации на передовых позициях завершили подготовку на полигонах в тылу в зоне СВО для выполнения новых боевых задач, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС России отточили навыки в стрельбе из 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», передает РИА Новости.

Расчеты противотанковых подразделений и беспилотных летательных аппаратов 123-й бригады группировки войск «Юг» перед выполнением боевых задач на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигоне в тыловом районе проведения специальной военной операции, — указали в ведомстве.

Ранее журналист Лукас Лейрос в публикации для издания InfoBRICS написал, что лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения армией России поставленной Украине военной техники. Он назвал проблемой для лидеров западных стран отсутствие их ожиданий о «столь быстром уничтожении своего вооружения».

До этого МО информировало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, кроме того, бойцы подразделений Южной группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю. Российская армия нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка.