Военнослужащий ВДВ уничтожил более 100 бойцов ВСУ с помощью FPV-дронов

Фото: МО РФ

Один из военнослужащих тульского соединения ВДВ ликвидировал более 100 бойцов ВСУ при помощи FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ. Боец с позывным Король также уничтожил более 20 единиц техники противника, в том числе натовского образца.

Один из самых результативных операторов FPV-дронов тульского соединение ВДВ уничтожил более 100 украинских националистов. В ходе проведения специальной военной операции начальник расчета FPV- дронов с позывным Король выполнял задачу в зоне ответственности на Артемовском направлении, осуществлял разведку, поиск и уничтожение выявленных целей, — говорится в сообщении ведомства.

За выполнение боевой задачи мужчина был награжден Георгиевским Крестом IV степени. Знак отличия ему был вручен в районе боевых позиций командиром тульского соединения ВДВ гвардии полковником Александром Немоляевым.

Ранее стало известно, что сержант ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ. Военный вывел пленных из подвала, один из них был ранен. Он был награжден орденом Мужества.

Также сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.