Военнослужащий, устроивший стрельбу под Воронежем, задержан

https://static.news.ru/photo/7f912f3a-2285-11eb-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Задержан солдат-срочник Антон Макаров, устроивший стрельбу под Воронежем.Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащий, завладевшим оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами​, — цитирует ТАСС сообщение.

В пресс-службе округа добавили, что в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Утром 9 ноября 20-летний Макаров, проходящий службу в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Молодой человек отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего. После этого солдат скрылся.

Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону завёл на Макарова уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Воронеже объявили план «Перехват» после бегства призывника Антона Макарова, убившего троих военнослужащих на аэродроме Балтимор.