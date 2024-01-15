Военнослужащий получил срок за отказ участвовать в спецоперации Военный получил два года и девять месяцев колонии за отказ участвовать в СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Пресс-служба суда уточнила, что вердикт пока не вступил в законную силу.

За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Суд признал военного виновным в неисполнении приказа командира об убытии в зону СВО. Факт неподчинения имел место в августе 2023 года. Отягчающим обстоятельством в деле военнослужащего названо то, что преступление совершено им в период действия указа президента России о мобилизации.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму приговорил российского военнослужащего-контрактника Алексея Усенко к 10 годам лишения свободы за убийство бойца Росгвардии в зоне СВО. Как утверждал сам осужденный, он думал, что задержал украинских диверсантов. По словам очевидцев, в момент совершения преступления контрактник находился в состоянии опьянения, был агрессивен и вел себя неадекватно.