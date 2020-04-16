Военнослужащие в Тюменской области заразились COVID-19 от гражданских лиц

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Военнослужащие Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) заразились коронавирусом вне учебного заведения. Об этом заявили представители Минобороны.

Согласно предварительным данным, один из военнослужащих контактировал с гражданскими лицами, что стало причиной заражения.

Всего коронавирус подтвердился у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника. Все заболевшие переведены на карантин и изолированы.

Ни у кого признаков или симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме, — заявили представители Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в училище проводится дезинфекция помещений, проверяется личный состав. У 352 курсантов тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Всего в Тюменской области зафиксировано 112 случаев коронавируса.

NEWS.ru писал, что в Минобороны РФ заявили, что эпидемическая обстановка в Вооружённых силах находится под контролем. Как только у военных возникает подозрение на коронавирус, их сразу же направляют в госпитали для прохождения тестов.