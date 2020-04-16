Военнослужащие в Тюменской области заразились COVID-19 от гражданских лиц

Военнослужащие Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) заразились коронавирусом вне учебного заведения. Об этом заявили представители Минобороны.
Согласно предварительным данным, один из военнослужащих контактировал с гражданскими лицами, что стало причиной заражения.
Всего коронавирус подтвердился у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника. Все заболевшие переведены на карантин и изолированы.
Ни у кого признаков или симптомов заболевания органов дыхания нет. Температура тела в норме, — заявили представители Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
В настоящий момент в училище проводится дезинфекция помещений, проверяется личный состав. У 352 курсантов тесты на коронавирус показали отрицательный результат.
Всего в Тюменской области зафиксировано 112 случаев коронавируса.
NEWS.ru писал, что в Минобороны РФ заявили, что эпидемическая обстановка в Вооружённых силах находится под контролем. Как только у военных возникает подозрение на коронавирус, их сразу же направляют в госпитали для прохождения тестов.