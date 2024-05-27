Военнослужащего ВСУ признали виновным в убийстве жителя Мариуполя СК РФ: суд приговорил бойца ВСУ к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

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Суд приговорил военнослужащего ВСУ Юрия Шевчука к 24 годам колонии, признав его виновным в убийстве мирного жителя в Мариуполе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Отмечается, что 14 марта 2022 года по приказу командира он подстрелил гражданского и добил его ножом.

14 марта 2022 года, находясь в одном из зданий гражданской инфраструктуры, Шевчук, увидев безоружного мужчину, по приказу вышестоящего командования выстрелил в него не менее четырех раз из автомата. После этого сослуживец Шевчука нанес указанному мужчине не менее одного удара ножом в область шеи, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам 10 участников украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением. В 2022 году они из минометов VZ-82 обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя.

Как сообщалось ранее, суд в ДНР вынес обвинительный приговор фельдшеру 36-й отдельной бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам лишения свободы за убийство мирных жителей Мариуполя.