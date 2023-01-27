Военно-гражданская администрация Херсонской области сменила название

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Владимир Сальдо

Военно-гражданская администрация Херсонской области переименована в областную администрацию, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Во главе исполнительной власти стоит губернатор.

Мы переходим на мирные рельсы и начинаем налаживать мирную жизнь в нашем регионе, и это отражается в названии государственных структур: Военно-гражданская администрация Херсонской области теперь становится Администрацией Херсонской области, — написал Сальдо.

Указ «О системе и структуре исполнительных органов Херсонской области» приводит херсонские органы власти и управления в соответствие с российским законодательством.

В соответствии с указом, руководство исполнительной властью Херсонской области осуществляет губернатор, а ее высшим органом является правительство. У губернатора будет четыре заместителя, у председателя правительства — пять. Также в структуру органов исполнительной власти войдут министерства, управления, службы и некоторые другие ведомства, — написал Сальдо.

Кроме того, Донецкая и Луганская Народная Республика, а также Запорожская и Херсонская области перейдут на московское время, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ. В ведомстве уточнили, что проект о внесении изменения в закон «Об исчислении времени» уже внесен в правительство.