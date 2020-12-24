«Военная мобилизация»: Собянин оценил работу московских служб в пандемию

https://static.news.ru/photo/4577d544-460a-11eb-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работу городских служб во время пандемии коронавируса охарактеризовал столичный мэр Сергей Собянин.

Он отметил сложность ситуации и масштабы работы практически по всем направлениям.

Сложной задачей было одновременно всем городским службам мобилизоваться на решение главной задачи — это спасение жизней и здоровья москвичей. Это практически военная мобилизация всех направлений городской жизни, — сказал Собянин в эфире «России 24».

Каждые 24 часа в столичные больницы госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусной инфекцией, заявил Собянин. Он подчеркнул, что побито два негативных рекорда: по числу вновь выявленных заболевших — более восьми тысяч — и по числу госпитализаций в сутки.

В настоящий момент на вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице записались более 50 тысяч москвичей. Всего для этого действует 70 пунктов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что Москва победит пандемию коронавируса. «Будет и на нашей улице праздник».