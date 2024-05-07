«Военная хроника» узнала, что в сторону Крымского моста запустили ракеты «Военная хроника»: в сторону Крымского моста запустили три крылатых ракеты

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Издание RT со ссылкой на публикацию Telegram-канала «Военная хроника» сообщило, что в сторону Крымского моста были запущены три крылатые ракеты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются, — говорится в публикации RT.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в 21:17 без объяснения причин писал, что движение по транспортному переходу через Керченский пролив было временно перекрыто. Его возобновили в 22:07.

Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада, заявила на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, все агрессивные действия в отношении переправы обречены на провал и вызовут «сокрушительный удар возмездия».

Утром 6 мая в северо-западной части Крыма отразили украинскую атаку с использованием безэкипажных катеров, информировал Telegram-канал «Военкор Котенок» со ссылкой на источники. По его данным, уничтожены пять морских беспилотников. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.