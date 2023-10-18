Военкоры сообщили о масштабном наступлении ВСУ на Вербовое «Архангел спецназа»: ВСУ идут с масштабным наступлением на Вербовое

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщает, что украинские военные идут в наступление на населенные пункты Вербовое и Новопрокоповка Запорожской области. По информации канала, силы противника передвигаются небольшими группами по 20 человек и четыре единицы техники. Российские войска стараются отразить атаки ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Срочно! Идет масштабное наступление на Вербовое и Новопрокоповку. Заходы по четыре единицы техникой и группы по 20 человек. Идут без поддержки арты, работает только наша. Летят грады и стволка, — говорится в сообщении военкоров.

Также они опубликовали видео прилета ракеты «Град» по украинскому танку на Запорожском направлении в зоне боевых действий. На кадрах показано, что после попадания боевая машина загорается, а после взрывается. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как сообщал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска в ночь на 17 октября атаковали город Бердянск Запорожской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. По его словам, это был первый случай применения такого вооружения со стороны ВСУ.