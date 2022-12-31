«Военкоры Русской весны»: ВС России нанесли удар по базе ВСУ под Черниговом

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил со ссылкой на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса о том, что в ночь на 31 декабря Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по базе украинских войск в Черниговской области. По его словам, интенсивность обстрелов объектов в регионе в последние дни выросла, работают артиллерия, минометы и РСЗО. Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждало.

Предварительно, это была баллистическая ракета «Искандер», траекторию которой практически невозможно отследить имеющейся ПВО, — приводит канал «Военкоры Русской весны» слова Чауса.

О пострадавших и пораженных объектах инфраструктуры Украины в результате обстрела не сообщается.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России поразили систему военного управления и объекты энергетики Украины. По его словам, в результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины.

Конашенков также сообщил, что ВС России с момента начала специальной военной операции на Украине уничтожили 950 реактивных систем залпового огня ВСУ.